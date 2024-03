Vecchio Baulino: cominciati i lavori

La settimana prima di Pasqua sono partiti i lavori di trasformazione e riqualificazione del fabbricato del Vecchio Baulino, inutilizzato dal 2011 dopo la chiusura dell’ex presidio socio-assistenziale.

L’impresa appaltatrice dei lavori, a seguito di gara a procedura negoziata espletata dall’Unione dei Comuni NET, è la società I.E.F. LEONARDO S.r.l., con sede in Via Fatebenefratelli 122/B a San Maurizio Canavese. L’importo dell’appalto, risultante dall’applicazione del ribasso offerto, è pari ad € 1.886.856 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 13.387.

Giovedì 28 marzo, con l’ausilio di un’ordinanza del Comune di Caselle che restringeva la carreggiata di via Torino adiacente alla facciata del fabbricato, sono state rimosse le persiane a gelosia affacciate su via Torino. Le persiane del primo e secondo piano dell’edificio più antico, risalente al Settecento, verranno restaurate e poi riutilizzate, come da prescrizioni della Sovraintendenza.