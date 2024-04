In Sala Cervi un nuovo spettacolo di Libere Gabbie

Sabato 6 aprile, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena lo spettacolo: “Quando i nazisti vinsero la guerra”.

Uno spettacolo di teatro di narrazione in cui la realtà ha subito un’unica piccola ma significativa variazione: le vicende di un universo parallelo in cui la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dai nazisti.

Un volo pindarico negli ultimi cento anni della nostra storia: dalla nascita del partito nazista, all’inizio della giusta guerra europea dalla quale Germania e Italia uscirono vincitrici, sconfiggendo il sionismo e il comunismo, il consolidamento del regno unito di Italia e Inghilterra, le prime missioni spaziali nazi-fasciste sulla Luna e tutto ciò che questo meraviglioso secolo ci avrebbe regalato.

Lo spettacolo scritto e diretto da Walter Revello è supportato dall’apparato iconografico a cura di Matteo Sabbi. Una accurata ricostruzione storica basata su anni di studio e di ricerche.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org

E’ gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719. In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.

I prossimi appuntamenti della stagione teatrale:

18 maggio: Diversamente eterosessuali

15 giugno: Mi consenta il paradiso