Nell’ambito della rassegna “Leggere è volare con i libri”, Valeria Provenzano presenta il suo romanzo “Le mille strade per Buenos Aires” .

A cura della Biblioteca civica Jella Lepman, in collaborazione con le Associazioni di Caselle Homo Ludens e Unitre, giovedì 18 aprile 2024 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle Torinese, in via Torino 5. Ingresso libero