23 Maggio: Giornata della Legalità

Il 23 maggio ricorre la Giornata della Legalità, volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta nella strage di Capaci del 1992.

La Commissione Pari Opportunità e per la promozione della legalità di Caselle ha organizzato il 23 maggio alle ore 9,30, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, una marcia che partirà da Piazza Falcone e toccando le vie del centro cittadino terminerà in piazza Boschiassi. A seguire l’esposizione delle lenzuola della legalità sotto i portici di Palazzo Mosca. Alle ore 17,40 ci sarà un ritrovo presso il Prato Fiera dinnanzi al monumento ai caduti per mafia, dove si ricorderà la strage di Capaci con una staffetta di poesie recitate dai ragazzi e a seguire un minuto di silenzio.

Alle 21 presso la Sala Consiliare, Vita Interrante e Angela Grimaldi presenteranno la serata: “Maggio tra diritti e legalità”. Interverranno come ospiti Claudio Loiodice, sociologo e criminologo forense, Meo Ponte giornalista e scrittore e l’Avvocato Maurizio De Nardo, difensore dei collaboratori di giustizia nei decenni 1980-2000.

Nel corso della serata un video messaggio di Pietro Grasso, Presidente emerito del Senato e già Procuratore Nazionale Antimafia. I relatori e gli ospiti ci aiuteranno a comprendere l’evoluzione del fenomeno mafioso ed i traguardi raggiunti dalla giustizia.