Gestione cimitero di Caselle: gara deserta

La gestione del cimitero di Caselle, comprendente le attività di manutenzione ordinaria e di sorveglianza, non è effettuata con personale comunale, ma è affidata a impresa esterna.

Per il triennio 2020-2022 l’attività è stata svolta dalla ditta Pyramis Mecca & Chiadò srl, con sede a Torino in via Sansovino, in forza di un contratto di importo di 178.530 euro oltre IVA.

Alla scadenza ci sono state nel corso del 2023 diverse proroghe, l’ultima delle quali era al 31 marzo 2024. A metà marzo di quest’anno il Comune aveva indetto una gara, invitando cinque operatori del settore. La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al 19 aprile. Entro tale termine non sono però pervenute offerte. Con determina 260 in data 3 maggio la gara è stata dichiarata deserta. Con determina 282 del 10 maggio il Responsabile dell’Area Tecnica ha prorogato l’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali precedenti, del servizio di gestione cimiteriale alla ditta Pyramis Mecca & Chiadò. La proroga vale per un anno, dal 31/3/2024 al 31/3/2025, e comporta una spesa di 59.510 euro oltre IVA 22% per un totale complessivo di 72.602 euro.