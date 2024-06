Kangourou: Giochi matematici 2024

Il 28 maggio presso l’auditorium di Strada Salga, si è svolta la cerimonia di premiazione di tutti gli studenti che hanno svolto la prova Kangourou. Sono intervenuti il dirigente scolastico Professoressa Giuseppa Muscato, il sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia e il Comandante dei Carabinieri Luogotenente Fabio Fornaiolo.

L’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, dal 1999 organizza annualmente in Italia il gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica, riservato a studenti di istituti scolastici non universitari. Un metodo alternativo e divertente per diffondere la cultura matematica di base tra i giovani e per sviluppare la logica. In Italia, durante la scorsa edizione, hanno partecipato 63.367 concorrenti di 771 scuole.

I concorrenti gareggiano individualmente ripartiti in sei categorie in base al livello di scolarità, Pre-écolier per i ragazzi di seconda e terza della scuola primaria, Écolier per i ragazzi di quarta e quinta della scuola primaria, Benjamin per i ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, Cadet per i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado, Junior per i ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado e Student per i ragazzi di terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Il 21 marzo si è svolta la prima fase, una prova di 30 domande in 75 minuti nella quale non era ammesso l’uso di calcolatrici, libri, appunti personali o goniometri. In base alla classifica d’istituto hanno avuto accesso alla semifinale: Giulia Giachino e Leonardo Dentis per la categoria Ecolier e Margherita Gallio per la categoria Benjamin. La semifinale si è tenuta il 25 maggio presso l’Istituto Internazionale Agnelli di Corso Unione Sovietica a Torino. A giugno verrà pubblicato l’elenco dei finalisti nazionali che parteciperanno alla finale il 28 settembre 2024 a Cervia presso Mirabilandia.

“Il nostro Istituto Comprensivo partecipa ai giochi matematici da oltre dieci anni”, ci racconta Emanuela Dentis docente di matematica in Piazza Resistenza e referente del progetto nazionale, ”Quest’anno si sono messi in gioco 158 studenti casellesi. Nello specifico: 64 partecipanti nella categoria Ecolier, 61 nella categoria Benjamin e 33 nella categoria Cadet ”. I nomi dei primi classificati nelle tre categorie per l’IC di Caselle sono: Giulia Giachino 5B (Ecolier), Margherita Gallio 2C (Benjamin) e Gabriel Tipordei Alexandru 3E (Cadet).

La Professoressa Muscato: “A tutti i partecipanti si desidera esprimere i complimenti per l’impegno e i risultati conseguiti e in particolare agli alunni ammessi alle semifinali nazionali. Eventi come questi entusiasmano non solo i protagonisti, ma anche tutti coloro che lavorano e spendono le proprie energie affinché ognuno, in seno alla comunità, possa curare e potenziare le proprie specificità, scoprire e valorizzare i propri talenti”