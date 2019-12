“Non fare del bene se poi non hai il coraggio di sopportare l’ingratitudine”, una famosa massima che i militi della Croce Verde Torino ben conoscono.

Pochi “grazie” e pochi sorrisi: tutto “dovere”.

Anche quando passano intere domeniche nella galleria del centro commerciale come durante il mese di dicembre, e trovano nella scatola delle offerte… dei dischetti di plastica, al posto delle monete.

O peggio quando si accorgono che ladruncoli da strapazzo cercano di rubare tutta la scatola.

Ma loro non si arrendono. Ci sono, sorridono, lavorano.

Un pacco dietro l’altro, arrivano clienti con il carrello stracolmo di doni: prendono le misure del dono da incartare, tagliano la carta, un bel fiocco verde e ….magico Natale: sia per loro e per tutti un grande e buon Natale. Anche a quegli “ominicchi o quaquaraquà” come ci diceva Totò.