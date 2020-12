Mascherine in dono per il personale scolastico di Caselle

Con una breve cerimonia, ieri domenica 13 dicembre nel Salone della Casa delle Associazioni di via Madre Teresa di Calcutta, la presidente della Pro Loco di Caselle T.se Silvana Menicali ha consegnato alla Dirigente Giuseppa Muscato dell’Istituto Comprensivo sei scatole regalo, una per ogni plesso, contenenti in tutto 208 mascherine.

Erano le mascherine avanzate, rispetto alle 2000 circa prodotte, dalla distribuzione avvenuta, lo scorso giugno, ai bambini delle scuole di Caselle.

Le mascherine, fatte a mano in cotone lavabile, erano state tagliate e cucite da una rete di volontari/volontarie coordinate dalla Pro Loco e poi distribuite casa per casa, quando ancora, ve lo ricordate, le mascherine erano un prodotto quasi introvabile.