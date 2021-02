Nel sesto capitolo del libro di Mauro Giordano ”Croce Verde Torino – I miei primi 25 anni di servizio” ad un certo punto si trova: “Io e Giovanni fissammo come scadenza massima la fine del ’75 – gennaio ’76 per l’avvio operativo della Sezione. Così ad ottobre ‘75 organizzai il primo corso militi. Suddivisi poi gli uomini per squadra e potei riferire ufficialmente alla sede di Torino che dal 1 febbraio 1976 la sezione di Borgaro era operativa.

Ne diedero annuncio “Il Risveglio del Canavese”di Ciriè e “Cose Nostre”.

Ricorda il fondatore del sodalizio che il 1° febbraio 1976 era una domenica e che la prima squadra era composta da: Carlo Barba, milite tuttora in servizio, Carlo Chiusano e Serafina Detoni, purtroppo deceduti, e Remo Sedola.

Da quel lontano 1° febbraio 1976 ad oggi sono trascorsi 45 anni.

Auguri Croce Verde Borgaro-Caselle! Grazie ai militi fondatori, grazie ai militi che sono passati nel tempo e grazie agli attuali militi che proseguono il servizio. Lo spirito di solidarietà resta integro nel tempo e indimenticabile lo spirito che unisce, lega, fraternizza, gioisce e a volte rattrista uomini e donne che non si sono mai fermati, da 45 anni! Un inchino a tutti loro.