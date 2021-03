Anche quest’anno il 21 marzo si è celebrata a Caselle, come in molte altre città italiane, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie.

Ad organizzare e condurre gli eventi, che si sono svolti prevalentemente in streaming, Angela Grimaldi e Loredana Bagnato, nelle loro vesti rispettivamente di assessora e presidentessa di Assessorato e Commissione Pari Opportunità e per la Promozione della Legalità.

Dopo il saluto iniziale del sindaco Luca Baracco, in mattinata si è svolta, sulle pagine facebook della Commissione Pari Opportunità e di Caselle a Casa Tua, la staffetta di lettura dei nomi delle tante Vittime Innocenti delle mafie. Ad avvicendarsi nella staffetta, molti cittadini e rappresentanti delle Associazioni del territorio.

Nel frattempo, a Palazzo Mosca veniva esposta l’immagine di Gaetano Montanino, guardia giurata uccisa dalla camorra.