Lotta al Covid: l’ospedale di Ciriè si allarga nel cortile

E’ stato rimontato, nel cortile dell’ospedale di Ciriè, il tendone destinato a far fronte al picco dei nuovi ricoveri Covid. Non è quindi bastato l’incremento nei posti letto già attuato nello stesso ospedale la settimana scorsa, di 10 unità nell’area di media intensità, di 4 in rianimazione.

Intanto, da domenica 21 marzo sarà operativo il nuovo Punto vaccinale anti Covid-19 di Ceres, che servirà la comunità delle Valli di Lanzo della zona per la vaccinazione delle persone over80. La sede è ubicata al piano terra del Municipio. Per agevolare le persone invitate per la vaccinazione, in particolar modo gli anziani, queste troveranno parcheggio riservato direttamente sulla piazza del Municipio. Sarà, inoltre, presente un presidio dei volontari del Gruppo della Protezione Civile di Ceres, per accogliere le persone e per collaborare con il personale sanitario per ogni evenienza.