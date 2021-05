Già dalla prima settimana di maggio, con molte cautele e solo per attività all’aperto, la sede del Centro Incontro Caselle aveva riaperto il cancello su via Basilio Bona. Forte la voglia dei soci di ritrovarsi e di ricominciare.

“In queste prime due settimane c’è stata una media di una ventina di presenze al giorno. Le misure di sicurezza sono quelle che abbiamo imparato ad utilizzare già lo scorso autunno: all’ingresso misura della temperatura e registrazione dei nominativi. Al momento, comunque, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, non utilizziamo ancora gli spazi interni” ci spiega il presidente dell’Associazione Ambrogio Martufi. Gli orari di apertura sono il pomeriggio, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18,30.

Per intanto, per conoscere meglio l’insidioso avversario ancora presente fra noi, per sabato 22 maggio si terrà al Centro Incontro un dibattito informativo sul Covid-19. Il relatore sarà il medico di famiglia casellese Stefano Dinatale. Saranno inoltre presenti il sindaco Luca Baracco e l’assessora alla Terza Età Angela Grimaldi.

L’incontro, alle ore 15, è aperto sia ai soci che alla cittadinanza.