L’appuntamento era per sabato 22 maggio alle 15 al Centro Incontro Caselle e l’oggetto era un approfondimento sulle tematiche Covid.

Il Presidente Ambrogio Martufi, all’apertura dei lavori, ha precisato che questo incontro non deve essere inteso come la “riapertura” del Centro, con il ritorno alla piena normalità. Non ci si può ancora permettere di “abbassare la guardia”. Questo incontro, all’aria aperta, è un momento informativo, utile per chiarire dubbi e, soprattutto, continuare a ricordare le regole che ci salvano la vita, come l’uso della mascherina.