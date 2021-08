“I pazienti vengono sempre prima di tutto, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva sognare, divertirsi, inventare mille cose.”

Questo è quanto si trova scritto sul sito di Emergency.

Caro Direttore, mi piace ricordare anche qui su Cose Nostre quest’uomo, questo medico, questo chirurgo, che nel 1994, con l’esperienza accumulata negli anni in Croce Rossa, si spinse – insieme alla moglie e alcuni colleghi e amici – a fondare Emergency, associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Gino Strada era nato in un paesino della periferia milanese nel 1948, si era laureato in medicina e chirurgia a Milano e poi si era specializzato negli Stati Uniti.

Quindi la svolta, il pensiero forte verso gli ultimi, verso coloro che veramente avevano bisogno di cure.

Riporto integralmente una piccola parte del suo discorso del lontano 30 novembre 2015 a Stoccolma, quando in occasione della consegna del “Premio Nobel Alternativo” così disse:

“A Quetta, una città pakistana vicina al confine afghano, ho incontrato per la prima volta le vittime delle mine antiuomo. Ho operato molti bambini feriti dalle cosiddette “mine giocattolo”, piccoli pappagalli verdi di plastica grandi come un pacchetto di sigarette. Sparse nei campi, queste armi aspettano solo che un bambino curioso le prenda e ci giochi per un po’, fino a quando esplodono: una o due mani perse, ustioni su petto, viso e occhi. Bambini senza braccia e ciechi. Conservo ancora un vivido ricordo di quelle vittime e l’aver visto tali atrocità mi ha cambiato la vita.”

Non c’è nient’altro da aggiungere, ci si deve solo inchinare di fronte a un tale uomo, che nessuno potrà e dovrà dimenticare mai.