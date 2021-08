In pieno periodo ferragostano, quando molti pensano alle giuste e guadagnate vacanze, tre meravigliosi giovani appena maggiorenni, hanno chiesto di entrare a rinforzare le file della nostra sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino.

Eccoli sorridenti nelle foto:



-Arianna, nipote del più noto Luciano Dematteis, già Casellese dell’Anno .

Diplomata al Doria, con indirizzo socio-sanitario, può veramente definirsi… nipote d’arte: nonno Luciano è stato milite volontario in Croce Verde Torino per molti anni e – sempre da volontario – ha scalato tutti i gradini croceverdini fino a ricoprire la carica di Vice-Presidente dell’ente. Tuttora è Consigliere nel Consiglio Direttivo.

-Francesco: 18 anni freschi freschi, studente al Plana, indirizzo odontotecnico. Altro parente d’arte: zio e cugina volontari in Croce Verde Torino, sogna di continuare gli studi e coronarli con la laurea in odontoiatria.

– Lorenzo: anche lui appena diciottenne, ma in Croce Verde fin dal 2012, quando, ancora bambino, era parte del gruppo dei Tigrotti, proprio istituito dalla nostra sezione. Per lui non è stata una novità indossare la divisa: la portava già allora, confezionata su misura dalle abili mani dell’ indimenticabile Rosi Gosti.

Tre meravigliosi ragazzi e che abbiamo trovato già effettivi in servizio. Li abbiamo incontrati pochi giorni or sono, nella sede di Borgaro, pronti ad apprendere tutte le tecniche che poi impareranno frequentando il lungo corso militi, in programmazione dal prossimo autunno.

Il loro percorso per divenire “militi e soccorritori 118 Regione Piemonte” sarà lungo e faticoso, ma con la volontà, l’entusiasmo e la costanza che abbiamo trovato in loro, non abbiamo dubbi che arriveranno alla meta, per superarla e portare sempre alto il grande profilo di preparazione di tutto il personale della Croce Verde Torino e da tutti riconosciuto.

Ad Arianna, Francesco e Lorenzo il più caldo benvenuto, e il ringraziamento della società per quanto loro hanno deciso di offrire gratuitamente. Buona vita, ragazzi!