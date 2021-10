Prosegue ininterrottamente l’attività dei cosiddetti “service” che il locale Lions Club Caselle Torinese Airport ha ormai messo in calendario dallo scorso anno.

Ricordiamo l’appuntamento del 6 ottobre per “La giornata dell’udito”, dove presso lo studio del dottor Dinatale si sono svolte visite gratuite per la prevenzione della sordità.

Secondo importantissimo service quello denominato “ Consulenza di sostegno alla genitorialità – I genitori al centro”: questo service vuole essere un concreto aiuto verso famiglie o genitori in difficoltà, a seguito delle repentine variazioni di stile di vita che ci ha imposto il Covid.

Il supporto della psicologa, la dottoressa Patrizia Multari, può essere necessario e utile in casi di difficoltà della coppia nel momento dell’agire educativo verso i figli.

Coloro che desiderano avvicinarsi a questo servizio devono inviare un messaggio con la dicitura:”Help genitorialità” al numero 366.4811310.

Si verrà richiamati (anche in modo anonimo se desiderosi di ciò) per iniziare – gratuitamente – un percorso guidato per cercare soluzioni atte a creare un miglioramento della qualità di vita.

Un servizio di alto profilo che nobilita sempre più il nostro sodalizio casellese che lo promuove.