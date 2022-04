“Finalmente siamo tutti un po’ più liberi e quindi questo è il momento per rimettere insieme tutto il mondo associativo casellese con il traino dell’Associazione Commercianti e riproporre un evento di piazza per riportare un po’ di gente nel nostro paese, un po’ di serenità e soprattutto anche un po’ di indotto a quelle attività commerciali che, causa pandemia, sono andate in enorme sofferenza in questi ultimi anni».

Questo quanto ci diceva il Vice Sindaco e Assessore alle attività commerciali, Paolo Gremo un po’ di tempo fa.

L’occasione l’ha offerta, finalmente, il provvedimento legislativo che dal 31 marzo ha reso più liberi i cittadini dalla morsa delle restrizioni.

Quanta era la voglia di riprendere la vita! Quella sociale, quella fatta di tutte le belle manifestazioni di piazza che legano e che armonizzano. “Tutti insieme a Caselle”, aveva coniato Gremo, e così è stato; domenica 3 aprile scorso ha ripreso vigore il già sperimentato “Crocetta più in tour”. La novità di quest’anno è appunto quel “più” che significa aggiungere più partecipanti, più associazioni, più idee, tanto da coinvolgere proprio tutti. E i cittadini hanno risposto con grande apprezzamento. Organizzata dall’Assessorato al commercio insieme alla Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle, l’Associazione 360, l’Associazione Nonsoloimprovvisando, l’Oratorio e l’Informagiovani per una città in festa.

La temperatura pomeridiana piacevole ha favorito la passeggiata per il paese, una chiacchiera qua e là, un incontro, un momento di spensieratezza, un vero toccasana per tutti.

Tantissimi gli ambulanti torinesi in trasferta dal prestigioso mercatino della Crocetta, tanti i cittadini, non solo casellesi fra i banchi, con la presenza sempre vigile del Servizio d’ordine, dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana.

Attrazioni anche per i più piccoli, con i pony da cavalcare per le vie del paese, il punto dell’Informagiovani, dove un gruppo di ragazzi raccoglieva disegni dei bambini che verranno poi spediti in Ucraina al seguito di vestiario e medicinali.

Molti anche i banchi di alimentari e dolciumi, anche interessanti i vari banchi di antichità che attirano sempre gli occhi di chi cerca l’impossibile.

Non potevano mancare sulla Piazza Boschiassi le attrazioni per i più piccoli.

Insomma un modo per trascorrere un bel pomeriggio nella nostra città “dalle ombre veloci”.