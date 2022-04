Missione compiuta, possiamo dire, per la “Serata Italiana” che era in programma domenica 10 aprile a Caselle, al ristorante Totò e Peppino, promossa dall’Associazione Io X Caselle in collaborazione con la sezione torinese dell’Unicef. La cena, a base del piatto più italiano che c’è, la pasta, serviva a raccogliere fondi per i bambini ucraini che stanno vivendo la tragica esperienza della guerra. “Per noi il cibo è gioia, convivialità, condivisione. Mai, come in questo momento stare insieme per aiutare chi ne ha bisogno è diventato più che mai importante” avevano scritto gli organizzatori della serata sulla locandina che promuoveva l’evento. La risposta dei casellesi c’è stata: 1440 gli euro raccolti grazie ai partecipanti alla serata, e agli sponsor La Baita e Ristorante Totò e Peppino.