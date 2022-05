Domenica 8 maggio festa della mamma, abbiamo “festeggiato” dopo due anni di fermo, con un piccolo mare di coloratissime azalee, uscite da scatole che nella foschia di un mattino che prometteva niente di buono. Un flusso praticamente ininterrotto di nostri concittadini e non solo, ne ha permesso lo smaltimento poco dopo le 11. Con grande dispiacere, non siamo riusciti a soddisfare coloro che sono arrivati dopo.

Alla riuscita ha contribuito anche una rete formata da Croce Verde sezione di Borgaro/Caselle, Protezione Civile di Caselle, A.M.S. che hanno validamente collaborato al montaggio/smontaggio di gazebo, tavoli, panche e scarico piante.

L’intero ricavato della giornata, proveniente da centinaia di piazze italiane, andrà a finanziare la cura e la ricerca dei tumori femminili per conto di A.I.R.C.1