“Nottetempo, grazie a un raccordo provvisorio, GTT ha trasferito da Rivarolo a Venaria alcuni TTR, facendoli passare dal nuovo tunnel di corso Grosseto.

Anche se vuoti, sono stati i primi treni passeggeri a utilizzare il nuovo tratto di linea, e di per sé questo è un primo evento.

Non aspettiamo altro che di vedere sugli stessi binari treni pieni di passeggeri.”

Così comunica la notizia, il 24 aprile 2022, l’Osservatorio sulla Torino-Ceres gestito da Davide Arminio. Una data importante, da appuntare per chi segue le vicende di questa storica ferrovia, così importante per il nostro territorio, e che fa ben sperare nel rispetto della promessa data del primo gennaio 2023 per la ripresa del servizio con la Torino-Ceres interconnessa alla rete nazionale.