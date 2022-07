La scorsa settimana Luca Nardi, Coordinatore del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, ha partecipato a un incontro “per generare pratiche di gentilezza volte al bene comune” con Giulia Protti e Stefano Bonvicini, responsabili dell’Informagiovani di Caselle, per sviluppare un’iniziativa che contribuisca ad accrescere il benessere della comunità, mettendo al centro bambini e ragazzi. L’idea è venuta partendo dalla buona pratica di Miss e Mister Gentilezza, nata per gioco proprio a Caselle lo scorso anno. La proposta maturata è brillante e coerente con la variabile “costo quasi 0” che caratterizza le Buone Pratiche di Gentilezza promosse dal Progetto Nazionale (costruiamogentilezza.org). Inoltre l’occasione ha rappresentato un’opportunità per Luca Nardi per conoscere di persona due costruttori di gentilezza locali: Sonia Fava (insegnante, la promotrice delle sei panchine viola situate nella nostra città) e Mauro Pogliano (imprenditore che ha realizzato “gli abbracci della gentilezza”, biscotti dalla glassa lilla che vengono preparati in occasioni speciali). Nardi ha commentato: ”Sono due persone autentiche, è stato interessante ascoltare come stanno mettendo in atto le loro buone pratiche in ambito scolastico e lavorativo ponendo sempre l’attenzione verso i più piccoli. L’esperienza maturata da ciascuno è importante per l’evoluzione del progetto nazionale.”