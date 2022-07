La ricompensa più grande

Carissimi Casellesi, siamo giunti a Luglio e l’estate è arrivata con le sue temperature calde, anche fin troppo…

Luglio è il settimo mese dell’anno e si colloca nel periodo di maggior floridezza della natura, caratterizzato da abbondanti raccolte di frutti della nostra terra.

La Pro Loco anche in questo periodo tiene aperta la sede anche per la preparazione del programma autunnale che prevede, tra le altre cose, a settembre, la Festa Patronale della nostra città.

La settimana dei maggiori festeggiamenti è la terza settimana di settembre, ma gli eventi e le manifestazioni si succederanno un po’ per tutto il mese.

La Pro Loco partirà con il concerto “L’Uomo di Zero”, un’opera rock ante litteram, che si terrà al Palatenda sabato 3 Settembre alle 21, previsto nell’ambito dei festeggiamenti del 50° di fondazione di Cose Nostre. Per maggiori dettagli sull’evento vi rinviamo all’articolo a pagina 6 di questo stesso numero di Cose Nostre.

Sabato 10 settembre, presenteremo la nuova iniziativa “I notturni casellesi”, passeggiata serale in gruppo per camminatori . Partendo dalla nostra sede percorreremo circa 3 km tra andata e ritorno, e, supportati da scarpe comode e torce e pile, avremo l’accompagnamento di un bel gruppetto musicale. Non mancherà, durante il percorso, il momento conviviale in collaborazione con la pasticceria La Baita.

Mercoledì 14 settembre alle 21 al Palatenda ci sarà la presentazione del libro di Doriana De Vecchi “Niente di personale” in collaborazione con il Circolo Fotografico Casellese e il Circo Artisti di Torino: non la solita presentazione, ma uno spettacolo teatrale con audiovisivi.

Venerdì 16 settembre alle 21, torneremo in un Palatenda appositamente allestito, per un concerto di musica jazz. Sarà possibile consumare presso il bar della buona birra, vino e non solo: saranno preparati antipasti stile “merenda sinoira”, panini, hot dog. acciughe al verde, patatine fritte e altro anche da asporto: sarà il nostro “stand della merenda sinoira”, che accontenterà tutte le generazioni.

Sabato 17 settembre inizieremo già al mattino e proseguiremo con tre eventi.

Dalle ore11 in piazza Boschiassi sarà presentato “ ‘L salot del saba d’matin”; mattinata di musica e cultura che terminerà con la presentazione di una tesi sul Vermouth preparata dalla nostra ragazza del Servizio Civile, Flavia Schiavo. Sarà quindi obbligo servire fino alle 13 un bell’aperitivo per degustare il prodotto tanto spiegato e decantato.

Alle ore 15 partirà dal Palatenda una passeggiata a 4 zampe ma,… non è detto! Sarà una bella camminata per le vie del paese di animali domestici e non, accompagnati dai loro proprietari. Al termine in collaborazione con Il Circolo Fotografico Casellese, verranno scattate le foto di rito e consegnati omaggi a tutti i partecipanti.

Dalle ore 21 serata musicale al Palatenda con i “Traversa 127 Bon Scott Ac Dc Tribute Band” e il nostro ospitale “stand della merenda sinoira”.

Domenica 18 settembre alle ore 10,30 al Palatenda sarà officiata la tradizionale Santa Messa.

Alle ore 13 presso la sede Alpini, che ringrazio per l’ospitalità e la collaborazione, si terrà il nostro tradizionale “pranzo dei Casellesi e delle Associazioni”, giunto alla 4a edizione, e chequest’anno organizziamo proprio con il gruppo Alpini di Caselle, che festeggiano proprio il 18 settembre il loro 99° anno di fondazione del Gruppo. Non ci piaceva, vista la grande amicizia con il Gruppo Alpini, creare un evento diverso e non partecipare al loro anniversario: in questo modo potremo festeggiare entrambi gli eventi in bellissima compagnia ed amicizia.

Alle 20,30 si prosegue al Palatenda con un evento musicale organizzato dall’associazione “Stella Polare” in collaborazione con la Pro Loco. Non mancate: sarà, come dice il presidente Lo Muscio della Stella Polare, che ringrazio per l’amicizia, una serata indimenticabile.

Lunedì 19 settembre dalle 15 in piazza Boschiassi animazione non solo per bambini e ragazzi ma, anche per adulti, con l’Associazione Animando e merenda offerta dalla Pro Loco.

Dalle 21 al Palatenda serata musicale di liscio accompagnata dal nostro “stand della merenda sinoira” .

Martedì alle 21 concluderemo al Palatenda con una serata dedicata alle band emergenti con musica Anni ’60 -’70 -‘ 80.

Spero con questo mio elenco di appuntamenti di avervi creato un po’ di curiosità e di incontrarvi almeno a qualche manifestazione.

Non posso naturalmente non ringraziare l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la collaborazione nel supportare tutte queste iniziative.

Per noi la soddisfazione più grande e la più bella ricompensa è vedere la partecipazione delle persone e creare occasioni di incontro, cultura e divertimento.

Vi aspettiamo come sempre in Pro Loco per nuove giovani idee.

Augurando buone vacanze a tutti, vi abbraccio.

Silvana Menicali