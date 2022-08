Prosegue senza sosta l’attività della giovane Presidente Roberta Fornaciari del circolo scacchistico “Homo Ludens” di Caselle.

Preparativi in termini di esercitazioni e preparativi in termini di immagine, per la definizione del 3° trofeo “Homo Ludens”

La locandina che si vede è incastonata in un “cavallo” in alluminio, realizzato e donato da un socio del Circolo. Il “cavallo” è simbolicamente un pezzo forte del gioco degli scacchi, imprevedibile e dinamico. Attraverso questa immagine la “Homo Ludens” invita tutti coloro che lo desiderano a iscriversi al 3° trofeo che si terrà domenica 11 settembre prossimo presso la bella Sede dei nostri Alpini in Via Basilio Bona,25.

Due locandine, contenenti una più dettagliata informazione sono rivolte a coloro che fossero interessati ad approfondire il tema. Ulteriori info alla casella di posta elettronica indicata.