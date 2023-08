Il “Memorial Tino Carrara”

Programmato per il 26 giugno, il 3 luglio e il 10 luglio si è svolto a Caselle, nell’accogliente sede dei nostri Alpini, il primo torneo di scacchi dedicato al “Memorial Tino Carrara”, organizzato dall’Associazione scacchistica nostrana “Homo Ludens” che ha trovato casa nelle sale del nostro Gruppo di Penne Nere.

Tino Carrara era un gigante degli scacchi ed è purtroppo scomparso il 3 marzo 2021. La figlia Cristina, la cui firma vediamo sovente al termine dei suoi pezzi sul nostro giornale, lo ricorda così: ‘Mio papà ha trovato nel gioco degli scacchi momenti felici e tanti amici anche nella difficoltà della malattia.

Gli scacchi gli somigliano molto: sono un gioco che sviluppa l’intelligenza, allena a prendersi le responsabilità delle proprie mosse, ti mette nelle condizioni di sforzarti, di vedere il futuro con lucidità e lungimiranza, solletica una sana competizione verso se stessi, ma sempre nel rispetto degli altri. Ti mette nella prospettiva di sacrificare qualche ‘pezzo’ per un risultato migliore e fa vivere le piccole sconfitte come un motore per fare sempre meglio. Un gioco di intelligenza, di eleganza e di pazienza. Non potevano che piacersi, mio papà e il gioco degli scacchi.”

A Tino Carrara tutti i giocatori di scacchi hanno dedicato questo torneo, torneo al quale la presidente del sodalizio Roberta Fornaciari, anima e organizzatrice dell’appuntamento, ha offerto il tempo, la passione e l’intelligenza propria dei giocatori di scacchi. Ci ricorda ancora Roberta che la “Homo Ludens” parteciperà alle notti bianche casellesi, e alla Giornata dello Sport di settembre, mentre il 1 ottobre, grazie al Ltb di Torino, si svolgerà presso la sede casellese il torneo Rapid, una manifestazione di portata nazionale.

