Homo Ludens, laboratorio Scacco Matto in biblioteca

Homo Ludens propone un progetto per diffondere il gioco degli scacchi

L’associazione culturale Homo Ludens, in collaborazione con la Biblioteca Civica Jella Lepman, propongono sette incontri utili a fornire gli schemi base per affrontare una partita di scacchi. Un viaggio tra storia, arte, cultura e bellezza del gioco degli scacchi. Il laboratorio è gratuito per un massimo di 10 partecipanti di tutte le età, a partire dai 6 anni. Tutti gli incontri si terranno dalle 17.00 alle 18.30 presso la Biblioteca Civica Jella Lepman, in via Torino 5 a Caselle torinese.

Gli scacchi sono lo sport della mente, una palestra mentale per tutte le età. Il gioco di strategia è accessibile a tutti, contribuisce alla coesione sociale, può migliorare l’attenzione e la concentrazione, sviluppa la creatività, la memoria oltre alle capacità analitiche decisionali e il rispetto delle regole e dell’avversario. Verranno allestite dieci scacchiere per i partecipanti e una scacchiera magnetica da muro per le indicazioni del docente.

Le date programmate sono:

Giovedì 11 aprile

Giovedì 18 aprile

Giovedì 2 maggio

Giovedì 9 maggio

Giovedì 16 maggio

Giovedì 23 maggio

Giovedì 30 maggio

È possibile partecipare anche a uno solo degli incontri con prenotazione obbligatoria. Per prenotare ci si può recare di persona in biblioteca in orario di apertura oppure telefonando allo 0119964281, o inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it

I soci di Homo Ludens cureranno sia le letture che la sessione pratica, adattandole all’età e al livello scacchistico dei partecipanti. Nel corso degli incontri verrà proposta una lettura didattica del libro di Carlo Alberto Cavazzoni, Il Castello degli Scacchi. Fiabe e leggende per imparare la battaglia più antica del mondo che non fa male a nessuno (Le Due Torri Editore, 2008), un volume che unisce la bellezza delle favole al piacere del gioco.

Homo Ludens è una associazione culturale nata nel 2017. Gli appuntamenti fissi, presso la sede degli Alpini di Via B.Bona, sono il lunedì dalle 21 alle 23 e il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 per permettere anche ai giovanissimi di partecipare. La presidente Roberta Fornaciari: “Il progetto Scacco matto in Biblioteca nasce dalla riflessione condivisa dai soci di Homo Ludens rivolta a diffondere il gioco degli scacchi a ogni livello di età e fuori da logiche associative. La visione futura è di creare uno spazio libero e gratuito di socializzazione e di esercizio mentale e culturale che contribuisca allo sviluppo delle persone con la dotazione di scacchiere in biblioteca”. L’associazione HL organizzerà un torneo amatoriale a fine laboratorio, nel corso del quale verranno distribuiti gadget ai partecipanti.