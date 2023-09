4° Trofeo scacchistico “Homo Ludens”

“Homo Ludens”, la vivace associazione scacchistica presieduta da Roberta Fornaciari, nel contesto del “Settembre Casellese”, ha organizzato per domenica 1 Ottobre 2023 il 4° Trofeo “Homo Ludens” che si terrà presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Caselle in Via Basilio Bona, 25, dove ha sede anche la Homo Ludens.

Il Torneo Rapid (12’+3″) è inserito nel Circuito Regionale, sotto l’egida della FSI, CONI e in collaborazione con gli amici del LTB di Torino e avrà inizio alle ore 10,30 con il primo dei 9 turni previsti, 4 al mattino e 5 al pomeriggio, con pausa pranzo al Ristorante “Il Portico” in Via Gibellini, 39 Caselle, per coloro che lo desiderano. Premiazione alle 18,30.

Per le iscrizioni, i dettagli, il regolamento rimandiamo alla locandina ufficiale.