Sabato 24 settembre, nell’ambito della festa patronale di Borgaro, il parroco don Alessandro ha organizzato una speciale benedizione per tutti gli operatori sanitari e per coloro che si mettono a servizio degli ammalati e dei disabili.

Inserita nella Santa Messa prefestiva del sabato, la celebrazione officiata da don Marco, cappellano del nostro Ospedale di Ciriè, è stata molto sentita e partecipata.

Presenti tante associazioni del territorio, medici e infermieri, sono state momento fondante le testimonianze dirette di militi della nostra sezione della Croce Verde Torino, di una infermiera professionale, di un rappresentante della SEA Servizio Emergenza Anziani, che è stata particolarmente sensibile quando ha riferito che la “A” dell’acronimo SEA può anche essere interpretata come “amore” e non solo come “anziani”.

Infine, la testimonianza di una dottoressa di famiglia ha voluto sottolineare quanto la categoria tutta di medici, infermieri e volontari dell’assistenza sia stata falcidiata dalla pandemia.

I Santi Cosma e Damiano, patroni della città di Borgaro e di professione medici, sono stati invocati a proteggere proprio la categoria che fa capo alla sanità attraverso l’omaggio ai partecipanti di una bella cartolina ritraente l’immagine dei Santi patroni con inserita la speciale preghiera per medici, infermieri e operatori.