Continuare il viaggio insieme

Siamo ad ottobre e, per iniziare, vorrei ringraziare tutti voi casellesi.

Grazie per la bella e grande partecipazione al Settembre Casellese 2022.

Che dire, è stato tutto nuovo, anche per noi, abbiamo ricevuto tanti complimenti e anche qualche critica ma, ci sta, ed è stato bello sentire tutti voi vicini per tutte le manifestazioni, nessuna esclusa.

La vostra presenza agli appuntamenti con le Associazioni del Territorio che erano in calendario, ci ha onorato.

Un grazie va anche all’Amministrazione Comunale che ci ha dato una mano con tanta cortesia, disponibilità e collaborazione.

È stato, come vi dicevo, un mese ricchissimo di iniziative e, la Pro Loco, con un briciolo di immodestia, è soddisfatta del lavoro fatto e dà a tutti l’appuntamento per la Patronale al settembre 2023 con “la Piola d’la Pro Loco” che ci ha fatto lavorare veramente tanto per organizzare al meglio ma, nello stesso tempo, ci ha fatto divertire e incontrare tanti cittadini ed associazioni amiche.

Quella che ci aspetta adesso è purtroppo la stagione dei sacrifici.

Concetto antico quello del sacrificio, e che accompagna l’umanità fin dai suoi primi vagiti.

Noi siamo figli e fratelli del sacrificio, ce lo insegnano i nostri nonni che ci ricordano come erano le privazioni ai tempi loro.

Noi saremo pronti a fare piccole rinunce? Saranno legale anche al rispetto dell’ambiente e avremo una vita meno votata allo spreco fine a sè stesso.

Noi siamo già un popolo di risparmiatori e di scelte oculate. Noi cittadini consapevoli abbasseremo il termostato, metteremo un altro golfino, spegneremo le luci non necessarie; non rinunceremo però a cuocere gli spaghetti, a tutto c’è un limite..

A proposito di impegni più leggeri, torniamo a noi, la Pro Loco ha già in programma un nuovo evento per venerdì 21 ottobre, a continuazione dei festeggiamenti del 50° di Cose Nostre. In sede dalle ore 20,45 avremo la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Culicchia, “Berlino è casa”, con la presenza dell’autore. Averlo qui a Caselle è motivo di grande soddisfazione.

A fine mese, in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Informagiovani, saremo presenti alla festa di Halloween per i ragazzi ma, non solo, la cioccolata ed i dolcetti saranno offerti a tutti.

Veniamo a novembre. Già dalla prima settimana del mese, e poi per una parte di dicembre, le sale della Pro Loco in diversi giorni della settimana saranno impegnate da diversi laboratori, psico-educativi e teatrali, rivolti a bimbi e ragazzi delle scuole di Caselle. Sono laboratori gratuiti, finanziati con fondi governativi, e ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordata nell’affidarci l’organizzazione degli stessi. L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite apposite locandine.

Sabato 5 novembre in sede Pro Loco, Via Madre Teresa di Calcutta n, 55 dalle 14,30 alle 18,30 ci sarà la conferenza sul Primo Soccorso per animali. Vi invito a partecipare, a volte ci si trova in situazioni difficili ed è bene avere qualche nozione su cosa è utile fare per i nostri amici animali.

Sempre sabato 5 novembre, in Sala Cervi alle 21, non potete invece mancare all’appuntamento con l’evento canoro che avrà come protagonista il direttore di Cose Nostre Elis Calegari. Sarà un bello spettacolo come lui sa orchestrare e ne usciremo sicuramente arricchiti di buona musica, cultura e divertimento.

Domenica 4 dicembre saremo presenti con il nostro stand culturale e gastronomico alla fiera di Sant’Andrea in Piazza Boschiassi.

Domenica 11 dicembre alle 21 sempre in Sala F.lli Cervi, inizieremo a pregustare le Festività Natalizie con un concerto del coro Gospel di Ceretta di San Maurizio New Alveo Choir. Costituito nel 1995 e formato da 35 componenti, ha come repertorio principale il Gospel ma, non mancherà un repertorio moderno con brani Pop, Blues, Country e Rock.

Vi assicuro che sono bravissimi, per cui non potete mancare a questo importante appuntamento…

Nel prossimo numero di Cose Nostre Vi racconteremo delle altre manifestazioni che si terranno nel mese di Dicembre, a partire dall’elezione del Casellese dell’anno 2022 giunta alla 22a edizione ( la giuria per eleggere il Casellese dell’anno si riunirà in Pro Loco giovedì 24 novembre) e proseguiranno fino a Capodanno.

Inutile dire che in Pro Loco aspettiamo tutti, per nuove idee e nuove manifestazioni che Vi farebbe piacere fossero organizzate.

Ringrazio tutti i volontari che si spendono per il bene di Caselle e ci fanno passare dei piacevoli momenti ma, soprattutto, ci permettono di continuare il percorso delle tradizioni e dell’aggregazione.

Grazie a tutti, a tutti buon ottobre e … continuiamo questo bel viaggio insieme!