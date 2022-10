Inaugurata, domenica 9 ottobre dopo la Santa Messa delle 10,30, con la benedizione del Parroco don Claudio la nuova sede della Caritas cittadina.

Presenti molti fedeli del dopo messa, semplici cittadini e la vicesindaco Giuliana Aghemo.

Nel salone, già sede dell’ex colorificio Finotti, in via Martiri della libertà, sono stati sistemati gli scaffali che attendono ora il tocco finale dei tanti volontari che lavorano all’interno di questo progetto.

-Ambizioso progetto -, come ci dice Valter Leonarduzzi, il referente cittadino Caritas, che parla anche di un “sogno nel cassetto”, quello di far divenire il centro un “emporio solidale”. Differenza sostanziale fra la vecchia gestione che prevedeva il recapito a casa dei pacchi alimentari e la nuova che sta proprio nel concetto di “emporio solidale”.

– Resta un sogno, ma ci proviamo ad attuarlo – prosegue Leonarduzzi – e qui pensiamo a chi con conoscenze tecnologiche possa operare su un terminale PC e scaricare quanto viene acquistato, offerto o recapitato nel locale, che funge da negozio e non solo più da magazzino. Per quanto riguarda i finanziamenti, a mio avviso, non sono un problema perché la comunità di Caselle, in generale, è sempre stata molto generosa. Intanto la Curia torinese, con a capo il nuovo Vescovo ci ha elargito un finanziamento di 4000 euro finanziato con i proventi dell’ 8 x 1000. Questi soldi sono stati spesi sostenendo economicamente, in proporzione al tempo che hanno dedicato, le persone che abbiamo coinvolto nei lavori di restauro, pagando loro alcune utenze quali gas, luce e affitto.

Abbiamo così ricavato un locale più spazioso, più agevole e più adeguato a contenere le derrate alimentari.

Obiettivo finale è quindi poter far scegliere alle persone che vengono alla Caritas le cose da mangiare in base ai gusti e alle loro esigenze e poter acquistare prodotti per l’igiene intima e per la casa, pagandoli a un prezzo sino a un quarto del valore di mercato. Si tratta di un’esperienza innovativa per le modalità di gestione, gli utenti accederanno all’emporio che sarà gestito come un normale negozio e coloro che avranno titolo, potranno scegliere solamente ciò di cui hanno bisogno, senza sprechi. –