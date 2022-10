Laboratori d’autunno, per bimbi e ragazzi di Caselle

In partenza da inizio novembre i sei laboratori psicoeducativi e teatrali, riservati a bimbi e ragazzi residenti a Caselle, proposti dall’Associazione Pro Loco di concerto con l’Amministrazione Comunale. Tutte le attività, previste in orario extrascolastico e con le date specificate in locandina, si svolgeranno nelle sale gestite dalla Pro Loco in via Madre Teresa di Calcutta 55, tranne le due letture animate, previste in Sala Cervi. La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

per i quattro laboratori psicoeducativi: tel. 340-5811969 e-mail labpsicoeducativicaselle@gmail.com per il laboratorio teatrale e le letture animate: tel. 347-4165480 e-mail organizzazione@lunathica.it



Per maggiori dettagli sulle singole attività: https://www.prolococaselletorinese.it/2022/10/laboratori-dautunno-per-bimbi-e-ragazzi/

I