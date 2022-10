Riceviamo e integralmente pubblichiamo

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO presentata dai gruppi consiliari Progetto Caselle 2027 e Caselle Futura

Oggetto: Sopralluogo all’interno del vecchio Baulino

Molto del dibattito in Consiglio Comunale nei prossimi mesi riguarderà un edificio caro alla Comunità Casellese ed è il vecchio Baulino.

Per questo motivo siamo a richiedere la possibilità di effettuare un sopraluogo sia per verificarne lo stato di conservazione e sia per ragionare sui possibili utilizzi.

Se al sopralluogo vorrà essere presente anche Lei, signor Sindaco, potrà diventare una utile occasione di confronto.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Caselle Torinese, 19 ottobre 2022

I capigruppo consiliari

Endrio dott. Milano

Andrea dott. Fontana