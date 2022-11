A Caselle, “l’ultimo lupo mannaro in città”

A Caselle, ieri pomeriggio, si è visto l’ultimo lupo mannaro in città.

Nessuna paura, era un lupo non più in attività, e i suoi denti ormai non sbranano altro che semolino. Tratto da “L’ultimo lupo mannaro in città” di Guido Guarzo, ieri pomeriggio in Sala Cervi è stata messa in scena, dai bravissimi attori della Compagnia Teatrale Lunathica, la prima delle due letture animate previste da AUTUNNO IN FIABA, iniziativa, ad ingresso gratuito realizzata con il contributo del Comune di Caselle Torinese e la collaborazione della Pro Loco.

IMG_5298

La seconda lettura animata si terrà, sempre in Sala Cervi, domenica 4 dicembre, alle ore 16, adatta a bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da genitori e nonni. Essa avrà come titolo Il fiutastreghe, tratto da “Le streghe” di Roald Dahl.

Per info e prenotazioni: organizzazione@lunathica.it oppure 347-4165480