Da tempo mi stavo chiedendo come mai la mia linea di casa procedesse così lentamente, e avesse pure ulteriori cali di velocità se non delle interruzioni vere e proprie.

Ho contattato TIM, e mi è stato risposto che, dopo il sopralluogo di un tecnico presso la cabina (molto lontana), la diagnosi è: linea non velocizzabile. Così è e così me la tengo.

Fortunatamente un altro tecnico è passato da casa e con piccoli aggiustamenti mi ha fatto guadagnare qualcosa in velocità.

Mi sono quindi affidato a Facebook giusto per avere un quadro più ampio, e sentire l’opinione dei concittadini: riporto in breve le pochissime risposte.

La fibra ottica fa parte di un piano nazionale, (parole confermate dal tecnico) e il Comune dà solo l’autorizzazione per gli scavi lungo le vie, le strade, che poi vengono richiuse con quella sorta di cemento color rosa antico.

Comunque la fibra non arriva a casa, si ferma presso la cabina di derivazione (non so come si chiami), quelle col cappellotto rosso di TIM per esempio, e da lì in poi parte, e raggiunge il nostro appartamento, il vecchio cavetto telefonico. Aggiungo che se all’interno di casa ci sono giunte, scatole di ispezione, e comunque il cavo non è unico, la perdita di velocità è ancora più pesante.

Naturalmente se la cabina fosse ad una distanza non eccessiva, si potrebbe fare richiesta di un allacciamento con fibra fino in casa, ma, come si dice, costerebbe più la salsa del pesce.

Caso ancora diverso per i condomini che sono già stati cablati con la fibra FHHT con la quale il tanto anelato cavetto (su richiesta) arriva fino in casa propria.

Tra le zone servite da questa tecnologia ci sono Via Suor Vincenza e Via Colombo, così ho letto, con l’installazione di centraline nelle cantine. Poi, ovviamente, l’inquilino farà richiesta dell’allacciamento.

Un gentilissimo lettore mi ha girato la schermata del suo Speed Test che riporta una velocità stratosferica di 742 Mbps in download e 313 Mbps in upload.

Io me la sogno.

Detto questo, sembra non sia il Comune a fare una richiesta, ma è un qualcosa che col tempo verrà esteso in maniera sempre più capillare. Nel frattempo c’è chi consiglia il satellite, chi l’acquisto di un modem router nel quale inserire una semplicissima SIM da un centinaio di giga e navigare con quella, pagando una decina (più o meno) di euro al mese.

Naturalmente di questi tempi sarebbe opportuno uno sviluppo della fibra per i molti che ormai lavorano da casa, e per la scuola che, per quanto leggo, non mi pare goda di una struttura adeguata alle necessità.

Quali siano i tempi, e soprattutto a chi eventualmente richiedere anche semplici informazioni, non sono riuscito a comprenderlo: a un certo punto tutto diventa nebbioso.

Speravo alla mia domanda rispondesse chi in Comune conosce queste problematiche: insomma, se vedo rompere la strada e poi stendere i cavi e in ultimo richiudere con quell’orrendo cemento colorato, in Comune qualcuno avrà dato l’autorizzazione per procedere allo scavo, avrà avuto contatti con… con qualcuno dal quale parte tutto.

Mi rivolgo quindi direttamente a chi nella nuova Giunta si occupa di questo, per saperne di più.

Anzi, lo ringrazio in anticipo.