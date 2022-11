Chi sarà il “Casellese dell’anno 2022”?

Domenica 18 Dicembre si terrà la cerimonia della consegna del premio “Il Casellese dell’anno 2019”.

Quest’importante manifestazione, ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro Loco.

Questo è il ventesimo anno in cui è assegnato questo ambito riconoscimento. Chi sarà quest’anno a ricevere l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?

La giuria si riunirà il prossimo 24 Novembre, alle ore 21.00, nella sede della Pro Loco di via Madre Teresa di Calcutta, 55.

I cittadini che avessero in mente il nome di una persona degna di ricevere questo premio sono pregati di comunicarcelo in qualunque modo possibile: personalmente (venendo nella nostra sede il lunedì o il venerdì, dalle ore 21.00 alle 23.00); telefonicamente al numero 0119962140; via mail ad annunci@cosenostre-online.it.

Il premio denominato “Il Casellese dell’anno” è istituito dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese che ha sede in via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se ed è patrocinato dal Comune di Caselle T.se. Il premio viene assegnato a un casellese o a un’Associazione casellese che si siano particolarmente distinti in uno o più campi (cultura, sport, arte, politica, musica, lavoro, volontariato, ecc.) o che abbiano portato in alto, in Italia o nel mondo, il nome della nostra città.

Il premio consiste: in un’artistica medaglia d’argento di 75 mm. di diametro, appositamente coniata, raffigurante le quattro case (simbolo di Caselle T.se) particolarmente impreziosita da lamine d’oro sul tetto, creata da Ennio ed Enrico Pavanati, e una pergamena recante la motivazione del premio conferito.