Natale è alle porte! La festa più bella sta per fare ingresso nelle nostre case, per le nostre strade e nei nostri cuori. Sogni, speranze, voglia di vivere, anche istanti di semplice e vera festa, fanno capolino nelle nostre menti e ci portano a sperare che, tutto questo possa, finalmente, diventare realtà. Il Covid, in questi ultimi due anni, ha sfigurato il volto di una festa meravigliosa, togliendo ai molti, specie ai più piccoli, l’atmosfera unica del Natale. Questo sarà un Natale diverso, sicuramente senza restrizioni Covid, ma con tante ristrettezze economiche figlie di questo particolare periodo storico. La guerra, il rincaro delle bollette, la crisi di aziende e attività commerciali ci portano a riflettere sulla necessità, di rendere questo Natale una festa di solidarietà, di esigenze vere, di gesti autentici, sinceri e gentili. Azioni promosse dalla ragione e mosse dal cuore verso una comunità fatta di donne e uomini, che vivono il loro quotidiano di lavoro, di sacrifici e di scelte. Le stesse scelte che ci troviamo a fare, ogni giorno, per rendere tutto, o quasi, possibile senza ledere le aspettative di nessuno e rispettando le necessità di ognuno. Sarà un Natale carico di speranza per tutti, per tutta la comunità di Caselle. Sarà un Natale di forza e coraggio per chi soffre, per chi sorride ed ha voglia di conquistare il mondo anche su una sedia a rotelle. Sarà un Natale carico di impegno e tenacia per chi vigila sulla sicurezza del nostro territorio, per le forze dell’ordine Carabinieri, Vigili urbani, Vigili del fuoco, Protezione civile e sarà festa per chi vigila con solerzia : Croce Verde e Croce Rossa. Sarà festa per i dipendenti dei nostri uffici comunali, che hanno la possibilità di mettersi a disposizione della comunità ogni giorno. Arriverà Natale tra le operose ed instancabili associazioni sportive, culturali. E sarà festa per tutte le associazioni di volontari, che operano instancabili sul nostro territorio. Il Natale splenderà tra gli anziani, che più di tutti hanno necessità di nuova luce, di bagliori e di serenità. I giovani attendono con ansia questa festa ed a loro va l’augurio di viverla al meglio. Un Natale speciale per il nostro Don Claudio, pastore fedele, tenace della nostra comunità, che in questi ultimi mesi ha dimostrato come la fede possa essere la forza necessaria per superare i problemi della vita. La luce di questo Natale illumini il percorso di tutto il personale del nostro Istituto Comprensivo. Al personale Ata, ai docenti, al dirigente ed a tutti gli alunni va l’augurio più grande. A tutti Voi miei cari concittadini, qualsiasi lavoro svolgiate, qualunque spazio occupiate nella vita della nostra comunità, a Voi va l’augurio di un Natale sereno, un Natale speciale, fatto di sentimenti ed emozioni. E se la vita, talvolta, ci chiede di superare ostacoli e difficoltà, noi tutti chiediamo alla vita di donarci il regalo più importante di questo Natale : il coraggio di vivere, lottare per vincere ed avere ancora voglia di sognare.

Auguri Caselle, buon Natale a Voi tutti.

Giuseppe Marsaglia Cagnola