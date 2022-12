“Una volta, quando dovevi fare una ricerca andavi in biblioteca, trovavi dieci titoli sull’argomento e li leggevi; oggi invece schiacci un bottone del computer, ricevi una bibliografia di diecimila titoli, e…..”

Iniziava così una chiacchierata con un amico, il quale, proprio parlandomi di ricerche e biblioteca, mi suggeriva di “fare un salto” nella nostra bella, attrezzata, ricca e poco conosciuta “civica”.

Affare fatto: pochi giorni dopo, eccomi al secondo piano di Palazzo Mosca, proprio dove ha sede la “Biblioteca Comunale”.

Biblioteca, nome che deriva dal greco e significa, “libro” e “scrigno”, ed è proprio quello che vediamo entrando: tanti libri contenuti in uno scrigno, che è anche quel meraviglioso Palazzo Mosca.

Poco dopo il nostro ingresso, arriva il Vice-Sindaco, l’avvocato Giuliana Aghemo, con delega alla cultura.

Casuale, gradito, piacevole incontro, attraverso il quale seguiti anche da Paolo Rocco e da Valentina Bertea, bibliotecari, insieme a Maria Teresa Alessio, assente per l’occasione, mantengono, implementano, ordinano questa nostra bella realtà.

La biblioteca è aperta al pubblico ben 23 ore alla settimana, praticamente tutti i giorni sabato mattino compreso. “Un libro è come un sogno”, diceva uno scrittore contemporaneo, ma qui non ci sono solo libri: troviamo nella nostra biblioteca un quotidiano, un settimanale, un mensile – come il nostro Cose Nostre -, tutto a portata di mano nel bel salottino che profuma di carta stampata.

Sono oltre 47.000 i volumi di proprietà della biblioteca e solamente in questo anno ben 2.500 sono quelli “lavorati”, ci spiega il responsabile Paolo Rocco. E per “lavorati” si intendono volumi di nuovo arrivo in biblioteca. La preziosa presenza del Vice Sindaco ci fa ancora rilevare che a breve arriverà una nuova fornitura per un importo di 8.000 euro, fondi stanziati dal Comune.

Parlando con Paolo, si comprende appieno quanto questo lavoro sia per lui un abito su misura. Conosce i volumi, conosce i gusti, le richieste ricorrenti, tutto del pubblico e ci dice di loro bibliotecari: “Siamo votati a essere un servizio per la cultura, l’informazione, lo svago, e il tempo libero”.

Paolo ci parla anche del “Progetto Strega”, gestito dal ben noto e omonimo premio letterario.

È un premio nazionale cui hanno partecipato 155 scuole d’Italia con 2.000 partecipanti di cui ben 8 classi della sola Caselle. Quando usciremo in edicola ci sarà il cosiddetto “Stregato-day”, ovvero il giorno delle votazioni con giudizio dei bambini sul miglior libro che hanno letto.

Un bellissimo modo per animare un po’ di più questo fantastico salotto, dove armonia, silenzio e concentrazione sono di casa.

La nostra biblioteca? Assolutamente da visitare!

Da visitare e fermarsi nei seguenti orari: Lunedì e martedì 10-13 Mercoledì e Giovedì 10-13-14-18

Sabato 9,30-12.30