Infiniti luoghi e infiniti modi di fare Teatro. ”Portare il Teatro dove non c’è ancora, dove non c’è mai stato e, soprattutto, dove non c’è più”: è da questa idea di Walter Revello che nasce il progetto, una stagione eterogenea di spettacoli dal vivo che racchiude in un unico cartellone tipologie e luoghi differenti.E il Comune di Caselle, apprezzando questo artista, ha organizzato una serie di spettacoli teatrali di vario genere per la stagione artistica 2022/2023 presso la Sala F.lli Cervi.

Si è cominciato sabato 3 dicembre, ore 20,45, con “Il funerale della zia Concettina”, commedia surreale e dissacrante, in bilico tra realtà e grottesco, affidata alla maestria trasformista di Walter Revello, unico attore ad interpretare 6 diversi personaggi.

Gli appuntamenti successivi alle seguenti date:

Sabato 21 Gennaio

Sabato 25 Febbraio

Sabato 25 Marzo

Sabato 15 Aprile

Sabato 20 Maggio

Sabato 10 Giugno

È prevista un’ulteriore data, venerdì 6 gennaio 2023, nel pomeriggio dell’Epifania, alle 17, per uno spettacolo speciale, tratto dal classico “Canto di Natale” reinterpretato da Walter Revello e dedicato ai bambini, ai quali, al termine della rappresentazione, verrà offerto un piccolo omaggio.

Le serate del 3 dicembre e del 6 gennaio sono ad ingresso gratuito; per tutte le altre il costo è di 10 euro.

Tutte le rappresentazioni si terranno nella Sala Cervi di Via Mazzini, 60.

Per informazioni e prenotazioni -consigliate- si invita a visitare il sito

www.liberegabbie.org

Oppure telefonare al numero 351-8150719