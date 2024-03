Sabato 9 marzo, in Sala Cervi di Caselle, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena lo spettacolo: “Lilith ed Eva”.

Nella storia ebraica sulle origini dell’umanità Dio crea Lilith, la prima femmina, identica in tutto e per tutto ad Adamo. Ma quando questa rifiuta di sottomettersi al maschio, Dio la caccia dall’Eden condannandola a confrontarsi con le sofferenze della vita. Al suo posto, strappando una costola ad Adamo, creerà Eva, a lui sottomessa già nella carne.

Questo spettacolo, scritto e diretto da Walter Revello, racconta di Lilith ed Eva attraverso l’ironia della cultura yiddish. Una riflessione profonda su queste due “visioni del femminile”, presenti in varie sfaccettature ancora oggi nella nostra cultura.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org.

E’ gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719. In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.

I prossimi appuntamenti della stagione teatrale:

6 aprile: Quando i nazisti vinsero la guerra

15 giugno: Mi consenta il paradiso