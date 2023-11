Riparte la stagione teatrale casellese

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena uno spettacolo di teatro civile dal titolo: “Non sono proprietà di nessuno. Franca Viola e il regalo della libertà”. La storia della prima donna che rifiutò il matrimonio riparatore a emblema di tutte le lotte per l’uguaglianza.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org/caselle. All’uscita, è gradita un’offerta per la compagnia teatrale.