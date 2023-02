L’evento “Just the Woman I am” (JTWIA) organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese (CUS Torino) in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, dal 2014 raccoglie fondi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km non competitiva. A questa si affiancano le iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. “Just The Woman I Am” si svolge in concomitanza con la Festa della Donna, nella prima settimana di marzo. Alla base di questa scelta, c’è la volontà di legare l’evento a tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. In questa prospettiva, lo sport e l’attività fisica diventano il veicolo perfetto per promuovere tali valori, soprattutto se condivisi nel clima di festa che, fin dalla prima edizione, caratterizza JTWIA. Con i fondi raccolti nelle edizioni precedenti sono stati realizzati borse di ricerca annuali, cicli di convegni scientifici internazionali (Unito Polito Cancer Sieres), formazioni tramite incontri e webinar divulgativi aperti alla cittadinanza dedicati alla prevenzione e alla salute. Le 10 edizioni del JTWIA hanno collezionato su 4 continenti coinvolti con la modalità Virtual: 100 mila partecipanti, 90 comuni, 11 volte il giro del mondo e soprattutto 6 milioni di passi in avanti.

L’ Associazione “IO x Caselle” rinnova la volontà e il suo impegno organizzando, anche quest’anno, a Caselle l’evento JTWIA in modalità Virtual. L’anno scorso grazie ai 151 iscritti, sono stati raccolti oltre 3000 euro per la Ricerca sul cancro All’arrivo al Palatenda di Caselle si sono radunate 400 persone, momento che è stato condiviso in video diretta con l’evento ufficiale tramite un maxi schermo presente in Piazza San Carlo a Torino. Domenica 5 Marzo 2023 tornerà a Caselle “Just the Woman I am”, l’iniziativa prevede una camminata o corsa, di almeno 5 chilometri su un doppio percorso: uno più lungo, per camminatori più veloci e corridori, e uno più breve per chi volessetenere un passo più lento, ma partecipare comunque all’iniziativa. La partenza sarà al Palatenda del Prato della Fiera alle ore 10, per dare modo a tutti di prendere parte sia all’iniziativa casellese, sia a quella ufficiale in Piazza San Carlo a Torino alle ore 16.

La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende: maglietta ufficiale JTWIA, pettorale personalizzato, welcome bag, diploma di partecipazione. È necessario compilare il modulo di iscrizione online https://bit.ly/JTWIA23, entro domenica 5 febbraio 2023. La quota d’iscrizione può essere versata tramite Satispay, bonifico bancario oppure di persona domenica 29 gennaio e domenica 5 febbraio, tra le 10 e le 12, al Palatenda; oppure sabato 4 febbraio, tra le 10 e le 12 in Piazza Boschiassi. Le quote raccolte verranno devolute per sostenere la Ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sulla pagina https://www.facebook.com/groups/caselle.torinese. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori dell’evento casellese: Luca Alberigo e Sonia Fava, come indicato sulla locandina.

