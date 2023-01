Per la Giornata della Memoria, il Comune di Caselle patrocina due momenti importanti di incontro. Per riflettere insieme, per imparare e per non dimenticare.

Il primo evento sarà uno spettacolo teatrale, scritto ed interpretato da Walter Revello (Associazione Libere Gabbie). Lo spettacolo si intitola ‘Il comandante di Auschwitz’ e l’appuntamento sarà messo in scena sabato 21 Gennaio alle ore 20.45 in Via Mazzini 60 (Sala Cervi). Riportiamo le parole dell’autore che riesce in poche righe a darci un estratto essenziale dello spirito dell’opera: “ Rudolf Hoss fu uno dei nazisti più “affidabili” e operativi della storia del Reich. Fedele agli ideali fin dagli esordi, sarà l’uomo incaricato di curare la costruzione del campo di concentramento di Auschwitz e, successivamente, del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Al termine della guerra, sarà arrestato e processato, confessando tutto nei minimi dettagli: l’unico nazista ad assumersi colpe, responsabilità e a fornire documentazioni necessarie per comprendere l’atroce funzionamento della macchina dello sterminio. Walter Revello torna a raccontare questo personaggio “straordinariamente scomodo” dopo il grande successo dello spettacolo del 2013. In questo nuovo progetto, Rudolf Hoss prende voce e racconta la sua versione, i suoi desideri inappagati e i suoi rimpianti mal celati, come se volesse ricordare in pieno che la “banalità del male”, in fondo, risiede in ognuno di noi. “

Per maggiori informazioni: www.liberegabbie.org



L’appuntamento per la seconda serata sarà sempre in Sala Cervi alle ore 20.45 con data Sabato 27 Gennaio. Il titolo dell’incontro è: “Una Mattina…Giornata della Memoria: quello che successe non può essere dimenticato”. La serata è stata curata dalla Sezione Giovani del Direttivo ANPI ‘Santina Gregoris’ di Caselle-Mappano. I ragazzi interverranno leggendo brani estrapolati da memorie di sopravvissuti allo sterminio, Anna Frank per citarne una tra tutte. Le letture saranno intervallate da intermezzi musicali, cantati a più voci e accompagnati dal quartetto “Le quattro stagioni”. Ci sarà anche la proiezione di una parte della video-intervista che Goti Bauer, superstite dell’Olocausto e scrittrice italiana di origine ebraica, ha rilasciato al Corriere della Sera.

La Presidente Giusi Chieregatti ANPI- sezione ‘Santina Gregoris’, ricorda che nel corso della serata sarà possibile rinnovare i tesseramenti per l’anno 2023.