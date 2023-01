Quasi un moto perpetuo quello del Lions Club Caselle Torinese Airport che ha organizzato un nuovo service per sabato 11 febbraio.

A partire dalle ore 14,30, si terrà presso il “Filatoio Nuovo”, in Via Filatoio, 27 a Caselle, un laboratorio di aromaterapia, un workshop dove, davvero, ci i può mettere il naso. Un laboratorio dai profumi speciali, ma non solo, perché si potrà scoprire il mondo degli oli essenziali e creare insieme ai docenti una crema viso personalizzata.

Ma la cosa più importante è lo scopo finale: aiutare gli altri.

Come tutti i service organizzati dal Lions di Caselle, il ricavato andrà ad aggiungersi alla cassa per acquistare materiale per il reparto lunga degenza dell’Ospedale di Lanzo.

Dunque un momento di svago con l’occhio al bene per una nobile causa.

Prenotazioni al numero 331.8564030-utilizzando messaggistica WhatsApp.

