24/02/2023 Riceviamo dal Gruppo Consiliare Progetto Caselle 2027 e integralmente pubblichiamo.

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: A Caselle LEZIONI DI GENTILEZZA APPLICATA da parte della maggioranza consigliare – convocazione della Commissione Pari Opportunità quando le opposizioni non possono partecipare

L’Amministrazione e la maggioranza consiliare che la sostiene ci hanno dato un’altra lezione di Gentilezza Applicata. I fatti: dovendo decidere di convocare la Commissione Pari opportunità, la maggioranza non trova di meglio da fare che convocarla quando le tre componenti rappresentative della minoranza non possono partecipare. E dietro le richieste di variare data, le tre ottengono, con gentilezza, un sonoro PICCHE. Riporto qui di seguito la email che oggi ho inviato a tutto il Consiglio Comunale e per correttezza, la risposta della maggioranza per mezzo di Bontà.

Buongiorno, sono a richiedere di rinviare la convocazione del 24 della Commissione Pari Opportunità per consentire una più ampia partecipazione. Solo ieri sera sono stato informato dalla signora Coffaro, che mi rappresenta, di un fatto increscioso: nonostante tre componenti della Commissione avessero avvisato di non poter essere presenti e proponessero date differenti si sono viste rispondere picche. Un atteggiamento di arroganza gratuita. Conosco la signora Coffaro che so essere ragionevole e con la quale è facile andar d’accordo, direi una persona di animo gentile e non solo di facciata. Non venire incontro ad una signora che lavora, tiene famiglia, ha di recente perso la madre, che Ti chiede solo di cambiar data, non è certo atto di GENTILEZZA. Avete vinto le elezioni, siete maggioranza con numeri solidi a che serve questa arroganza dentro un organo consultivo? Buona giornata.

Endrio

Ecco la loro risposta:

Buongiorno. È da più di due/tre settimane che si cerca di trovare una data per riunire la commissione e non si riesce a trovare un accordo. È una commissione del tutto apolitica quindi penso che le parole del consigliere Milano siano del tutto prive di senso e fuori luogo. Detto ciò la presidente della commissione visto dei progetti che a breve si vorranno presentare è stata costretta a nominarla per questa sera. Mi dispiace per le assenze ma se su quattro date messe in disponibilità non c’è stato un accordo e la data dove c’era maggior presenza era quella del 24/02 si è deciso di convocarla secondo i tempi stabiliti dal regolamento. Buona giornata

Bonta’ Gerlando

Aggiungo solo un commento: un assessore che definisce apolitica una commissione si qualifica. Tutto è politica anche quando facciamo la spesa possiamo fare delle scelte politiche, e poi che cosa c’è di più politico di una commissione per le Pari Opportunità e la Legalità?

Endrio Milano – Capogruppo consiliare