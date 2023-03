Al Palatenda del Prato della Fiera, l’Amministrazione comunale, i Servizi Giovani, la Pro Loco, la Biblioteca civica, il Gruppo Alpini, l’Oratorio e il Centro Incontro Caselle sono riusciti a organizzare una festa di carnevale molto partecipata. Non potevano mancare i balli, la merenda e la premiazione delle maschere più belle. Riporto un racconto della festa, consapevole che il carnevale ben si presti a dare voce alle “maschere” e alle fantasie dei bambini…

“Da tutta la settimana che penso a come vestirmi per la festa di carnevale di sabato al Palatenda. Certo mi piacerebbe stupire le persone, scegliere una maschera originale, perché no: la più bella! Il costume dell’anno scorso mi va corto ma non voglio sprecare soldi, a scuola ci hanno insegnato a riciclare. Quindi vado dalla zia che è un po’ strana ma dà sempre buoni consigli. Dopo aver ascoltato tutti i miei ragionamenti sul volermi sentire unico e anche sulle mie paure di essere preso in giro, lei mi guarda seria e mi chiede: “Quale lavoro ti piacerebbe fare da grande?”. Ci penso un po’ su e poi rispondo: “Il giornalista”. A dire della zia il travestimento sarà facile, basteranno una macchina fotografica al collo e un taccuino con una penna in tasca. Che delusione, mi sembra un costume davvero banale. La zia sembra aver capito il mio pensiero e aggiunge: “Travestirsi è facile ma avere superpoteri non lo è affatto”. “Ah si?! E quali superpoteri dovrei avere?”, chiedo incuriosito. “Superare i pregiudizi e cercare la verità come un tesoro nascosto su un’ isola sperduta. Anche Peter Parker sembra un timido fotoreporter ma in realtà è Spiderman”.

Mi faccio accompagnare al Prato della Fiera ed ecco che arriva un bulletto: “Tu da cosa saresti vestito?”. Abbasso lo sguardo e tiro dritto camminando un pochino più veloce. Entro al Palatenda e i costumi che vedo sono davvero molto carini, la musica è coinvolgente e tutti ballano e cantano divertiti. Mi rilasso. Metto lo sguardo nel mirino della macchina fotografica e girando impacciato tra le tante persone, mi immergo in una festa che mi chiedo se gli altri stiano vivendo come me. Le dame veneziane hanno voglia di giocare, il Primo cittadino indossa un cappello da chef sapendo che è molto più complicato gestire una città che una cucina, una suora sorridente riempie bicchieri di cioccolata. Sono circondato da graziose Mercoledì, principesse, frati, unicorni, diavoletti, pirati danzanti e una simpatica lattina di Coca-Cola. Le maschere premiate sono: Edward mani di forbice, Harry Potter e Minnie. La Signora della Gentilezza premia la maschera che è certamente la più bella, si tratta del supereroe giapponese Sonic travestito da pirata. Forse non tutti sanno che lui è più veloce del suono e sta inseguendo il suo acerrimo nemico, il dottor Eggman. Sonic-pirata, dopo tante peripezie ha scoperto che lo scienziato è atterrato questa mattina all’aeroporto di Caselle, e dopo averlo smascherato lo mette in fuga lanciandogli una manciata di coriandoli.”