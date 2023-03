Domenica 2 aprile si svolgerà, nella Piscina Comunale di Caselle, l’edizione numero 8 del Memorial Canella. Una manifestazione che torna, dopo gli anni di pausa del Covid. Una manifestazione nata nel 2013, con lo slogan “Un angelo in piscina”, per mantenere vivo il ricordo dell’Assessore allo Sport Angelo Canella, prematuramente scomparso nel 2011 per un brutto male. Fin dalla prima edizione, l’occasione per abbinare la competizione sportiva alla solidarietà, grazie alla collaborazione con la Fondazione F.A.R.O. Onlus – Sez. Valli di Lanzo.

A caratterizzare ed arricchire l’edizione 2023, sarà l’intitolazione della Piscina di Caselle ad Angelo Canella. Una decisione presa dall’Amministrazione Comunale, dando seguito alla proposta avanzata dall’ex consigliere comunale Roberto Gianpietro e già oggetto di una mozione sottoscritta dal Consiglio.

Questo il programma della giornata di domenica 2 luglio:

Ore 10 lezione di acquagym con ingresso libero e libera offerta alla FARO

Ore 11/12 nuoto libero con ingresso libero e libera offerta alla FARO

Ore 14,30 ingresso atleti

Ore 15 inizio gare, valide come campionato canavesano CSEN

Ore 18 cerimonia di intitolazione della piscina comunale ad Angelo Canella.

A seguire premiazione di tutti i partecipanti.