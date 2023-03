Succede, se ci credi davvero!

Buon Marzo 2023 a tutti.

Le giornate si allungano visibilmente anche per via dell’introduzione dell’ora legale nell’ultima domenica di marzo, con le lancette dell’orologio che vengono spostate in avanti di un’ora. Il cambio d’orario entrò in uso nel 1916 tra i paesi dell’Unione Europea, allo scopo di aumentare le ore di luce naturale e limitare, conseguentemente, il consumo d’energia.

Sotto il profilo climatico, marzo è un mese instabile e l’antica saggezza popolare lo testimonia con numerosi proverbi e modi di dire. “Marzo tinge ed April dipinge” “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”.

Il mese di marzo ci propone diversi appuntamenti e ricorrenze.

Da noi in Pro Loco, nel periodo dal 3 marzo al 17 marzo, si sono ritirati, dagli esercenti commerciali che avevano aderito all’iniziativa, i buoni omaggio consegnati l’8 gennaio durante la premiazione del Concorso “Natale 2022… Caselle si colora di gentilezza” ed è stato consegnato il corrispettivo dovuto.

Domenica 5 marzo abbiamo partecipato alla manifestazione a scopo benefico “Just the woman I am” , dove abbiamo distribuito un tè ristoratore ai corridori e ai camminatori. È stata raccolta una importante cifra che servirà per la ricerca medica e scientifica.

L’8 marzo invece si è celebrata la “Festa della Donna”. La scelta di questa data risale ai primi del Novecento, ed esattamente nel 1908, quando le operaie dell’industria tessile Cotton di New York perirono in un terribile incendio. Purtroppo molte donne ancora oggi, lo testimoniano le notizie sui giornali e via etere, sono ancora oggetto preferenziale di violenza, come dimostrano i tanti femminicidi già accaduti in questo primo scorcio di 2023. Questi fatti non dovrebbero più succedere in una società che vuole essere considerata civile. In Pro Loco dedichiamo a tutte le donne casellesi un fiore simbolico.

Venerdì 17 marzo invece si festeggia la giornata dell’Unita Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita con la legge 222 del 23 novembre 2012. In questa data, oltre alla deposizione di corone all’Altare della Patria e all’imbandieramento civile, sono previste ulteriori celebrazioni in tutt’Italia.

Domenica 20 marzo alle ore 16,33 scatterà l’equinozio che segna l’inizio della stagione primaverile. A cominciare dal 20 marzo le ore di luce aumenteranno sempre di più raggiungendo il picco col solstizio d’estate che cadrà alle ore 9,14 del 21 giugno, giorno che segna l’inizio dell’estate. Per alcuni popoli il giorno dell’equinozio primaverile (simbolo di rinnovamento e fertilità) è considerato l’inizio di un nuovo anno.

Anche la Pro Loco sta affinando il programma delle manifestazioni e degli eventi che si terranno nell’anno. Sabato primo aprile in sede Pro Loco si terrà la cena annuale del nostro giornale e festeggeremo il 51° anno di vita di “Cose Nostre”. Con una grande cena, gestita dal nostro catering di fiducia, saluteremo e festeggeremo tutti i collaboratori e redattori di “Cose Nostre” e distribuiremo l‘annata rilegata 2022. Chi volesse partecipare può prenotarsi fino a giovedì 30 marzo al numero fisso 011 9912640 o al cellulare n. 333.8672920 oppure venendo in sede Pro Loco il lunedì ed il venerdì dalle 21 alle 23. “Cose Nostre” continua ad essere per noi ogni mese bello e attuale, diffuso ogni mese in tutte le edicole di Caselle e San Maurizio, oltre che consegnato ai fedeli abbonati.

Purtroppo quest’anno non riusciremo a partecipare alla Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli che si terrà nelle giornate del 14-15-16 aprile. L’intenzione era quella di partecipare portando il nostro “Salame di Turgia”, confezionando sul posto degli ottimi hamburger, ma per mancanza di persone disponibili dobbiamo a malincuore rinunciare. Abbiamo però in programma per i mesi a venire anche alcune uscite culturali che stiamo già programmando e che tanti ci hanno richiesto a gran voce. Una di queste “in lavorazione” sarà a Bergamo, quest’anno scelta, assieme a Brescia, come Capitale italiana della Cultura.

Quest’anno ricorre anche il decimo anniversario delle “Caselle d’Italia”. Sono quattro in Italia i comuni che portano il nome di Caselle: Caselle in Pittari (Salerno) , Caselle Landi (Lodi), Caselle Lurani (Lodi) e Caselle Torinese e ci piacerebbe durante la Festa Patronale combinare un incontro per mantenere vivo questo rapporto particolare, riscoperto dieci anni fa. Stiamo iniziando a programmare anche la Festa Patronale pianificando con un po’ di anticipo le serate musicali e la sistemazione al Prato Fiera dello Stand gastronomico della “Piola d’la Pro Loco ” che tanto successo ha avuto nel 2022.

Colgo l’occasione, pensando alle varie associazioni che stanno collaborando con noi, per inviare tantissimi auguri a Luciano Solavaggione, che da poco è divenuto il nuovo Presidente dell’Associazione Culturale “La Forgia”. A lui giungano i migliori auguri di buon lavoro e l’auspicio di una bella collaborazione.

Passate da noi in Pro Loco, per portare nuove idee e consigli, in paricolare per programmare e innovare il Settembre Casellese. I vostri suggerimenti ci saranno preziosi per crescere e migliorare. Chiudo ripetendo la bella frase di F:Wright che mi piace molto ed è positiva: “Una cosa accade soltanto se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere”.

Vi aspetto in Pro Loco.

