Interessante opportunità per un lavoro di alto profilo, promossa dalla Croce Verde Torino che opera anche specificatamente nell’ambito dei Comuni di Borgaro, Caselle, Mappano, Venaria, Ciriè, attraverso le proprie Sezioni di Borgaro-Caselle, Venaria e Ciriè. Si tratta dell’assunzione a tempo determinato da parte dell’Ente, di 26 autisti soccorritori per il periodo Luglio, Agosto e Settembre. Domande con CV a: amministrazione@croceverde.org

Bando di selezione per l’assunzione di numero 26 autisti-soccorritori, assunzione a tempo determinato periodo luglio-agosto-settembre 2023 CCNL ANPAS, livello retributivo c1, con impiego orario di 38 ore settimanali su 5/6 giorni lavorativi.

Requisiti essenziali di ammissibilità:

• Età maggiore di 21 anni

• Patente di guida tipo B da almeno 3 anni o in subordine da almeno 1 anno

• Certificazione regionale “Allegato A” o “Allegato B” ai sensi del DGR n. 217-46120 del 23/05/1995 e s.m.i.

• Non essere stati allontanati o sospesi da altra Pubblica Assistenza

• Non avere riportato condanne penali Saranno valutate positivamente:

• Certificazione DAE • Essere autista di mezzo di soccorso con comprovata esperienza

• Precedenti esperienze lavorative o di volontariato in enti analoghi

• Attitudine al lavoro di gruppo • Piena disponibilità e flessibilità operativa

• Abilità relazionali nonché di organizzazione e gestione servizi con comprovata capacità utilizzo del computer (allegare certificazione corsi effettuati se disponibile)

La domanda deve essere completa di dati anagrafici, curriculum vitae accompagnato dalla copia del documento di identità, codice fiscale, patente di guida, certificato Allegato A, eventuale Certificazione DAE. Gli/le aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@croceverde.org o consegnarla a mano, presso la sede dell’associazione, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. I colloqui di prima selezione avverranno presso la sede dell’Associazione in Via Tommaso Dorè, 4 a Torino in data che verrà comunicata via SMS.

La Direzione Amministrativa