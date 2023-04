Per anni abbiamo dato per scontato concetti che invece sotto tutto meno che scontati e tra questi rientra la libertà.

Il conflitto che da più di un anno imperversa in Ucraina fa sentire in modo più tangibile il fatto che la libertà non è un concetto così scontato. Esattamente come la pace.

Non che dalla fine del secondo conflitto mondiale non si siano più state guerre, ma una guerra così vicina, un po’ come quella scoppiata nell’ex Jugoslavia fanno sentire la libertà personale e tutta una serie di concetti che diamo per scontati, non scontati.

La pandemia ci ha già fatto vivere un po’ una sensazione del genere, di come ciò che ci sembrava ordinario, da un giorno all’altro ordinario, non lo era più.

Ma la guerra è la guerra. E non dobbiamo dimenticare come i nostri nonni l’hanno vissuta e ne hanno vissuto le conseguenze.

Simboli che sembravano solo simboli non devono lasciarci indifferenti. Pensiamo alla L di Libertà che c’è nel campetto di via Suor Vincenza. Dovremmo spiegare ai più giovani il significato di quella L, che non è solo una lettera.

Così come ogni volta che viene fatta una iniziativa in Sala Cervi, bisognerebbe spiegare chi sono stati i Fratelli Cervi.

Così come ogni volta che si fa una iniziativa al Palatenda dedicato a Teresa Noce, bisognerebbe spiegare chi era Teresa Noce.

Così come in Piazza Mensa, bisognerebbe spiegare chi era Andrea Mensa.

Sono tanti i segni tangibili a Caselle che ricordano la libertà, la Liberazione e che ricordano in modo chiaro che è necessario non dimenticare.

Bisognerebbe solo ricordarlo ogni volta che lì si fa qualcosa.

Tempo fa, con altri casellesi, avevamo pensato di organizzare una camminata per la libertà, dove si facevano conoscere alcuni luoghi o punti di riferimento importanti per Caselle: sarebbe una bella occasione farlo per il prossimo 25 aprile.

Perché non dobbiamo mai dimenticare quanto è bella la Libertà. Viva la Libertà. Viva la Liberazione, viva il 25 aprile!

