“Ad Aprile, una goccia o un fontanile” così recita il proverbio ma, se il bel tempo certo non guasta, di acqua ne vediamo sempre meno e le notizie soprattutto dal settore agricoltura e allevamento non sono certo incoraggianti.

Nella seconda metà del mese di marzo due sono state le occasioni per partecipare alla vita della nostra cittadina: sabato 18 marzo eravamo presenti con il nostro stand in piazza Europa per rifocillare con panini e biscotti i visitatori del Mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, per la prima volta a Caselle. Domenica 26 marzo eravamo nel CEM di via Basilio Bona per servire il ricco buffet allestito per festeggiare i nuovi nati del 2022; ai loro genitori è stata consegnata la pergamena ricordo con gli 89 nomi dei nuovi arrivati ed è stato fatto omaggio dell’abbonamento per un anno a Cose Nostre.

La Pro Loco ha poi iniziato benissimo il nuovo mese, proprio il primo di aprile e, non è stato certo uno scherzo, abbiamo festeggiato il nostro grande Giornale, volutamente con la G maiuscola. 51 anni di vita senza mai mancare una uscita, un numero di lettori sempre maggiore che adesso interessa anche comuni limitrofi e, che arriva in tutta Italia con alcuni abbonati. Abbiamo festeggiato con una bella serata in sede Pro Loco con il Direttore Elis, il coordinatore editoriale Paolo, collaboratori, redattori, confezionatori ed abbonati.

Dopo Pasqua e Pasquetta, altro importante impegno della Pro Loco si è svolto domenica 16 aprile in Piazza Falcone. Dalle ore 11 la piazza si è riempita di circa 80 “Cinquecento d’epoca” con i relativi equipaggi. Abbiamo infatti partecipato al Memorial “Massimo Castellano” che si è svolto a San Maurizio ma, a Caselle, hanno fatto un giro turistico e la Pro Loco ha servito un gustoso aperitivo in piazza. È stata veramente una bella nota di colore per Caselle e chissà che, il prossimo anno, potremo accoglierli a Caselle magari in occasione di qualche fiera o manifestazione.

Vi anticipo ora una serie di appuntamenti che ci faranno incontrare da fine aprile in avanti.

Invito innanzi tutto, come importante momento istituzionale, tutti i soci Pro Loco a partecipare all’Assemblea Ordinaria annuale che si terrà in sede Pro Loco venerdì 28 aprile alle ore 21, dove oltre alla presentazione ed all’approvazione del Bilancio del 2022, verranno riassunte tutte le iniziative svolte durante l’anno. Sarà un bel momento di ritrovo con i nostri Soci, che sono l’anima della nostra Associazione .

Quest’anno, in collaborazione con i commercianti di Via Torino, ci piacerebbe cambiare la sistemazione dei nostri due stand culturale e gastronomico e, avremmo pensato al bellissimo scenario di Piazza Europa. Siamo comunque ancora in fase decisionale, d’intesa anche anche con l’Amministrazione Comunale. Qualunque sarà la sistemazione, non mancate di venirci a trovare, perché questa volta l’abbiamo pensata grossa !Avremmo infatti intenzione di prepararere e distribuire gli “GNOCCHI AL RAGU’ E AL FORMAGGIO” da asporto e, perché no, se il tempo fosse buono da consumare in zona.

Ci piacerebbe, fare una dimostrazione di come si preparano gli gnocchi magari, mettendo qualche postazione e far divertir grandi e piccini preparando l’ottimo piatto.

Cerchiamo di cambiare e di modificare sempre per interessare sempre più gente, far partecipare e, dare qualcosa di nuovo al nostro paese,

Vi ricordo, tra le altre prossime iniziative degne di nota, la nostra uscita culturale a Bergamo che si terrà sabato 20 maggio. Organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale La Forgia di Caselle passeremo una splendida giornata insieme a Bergamo, gustando un ottimo pranzo in un locale tipico e facendo, durante il tragitto, due belle soste, a Monza e, durante il viaggio di ritorno a Cameri, nel novarese, dove potremo assaggiare e acquistare un ottimo gorgonzola.

Le prenotazioni sono aperte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso sede Pro Loco o presso sede La Forgia (per informazioni, telefonare al numero 3485557334).

Tra le iniziative del mese di maggio devo inoltre assolutamente segnalarvi e, vi prego di appuntarlo sulle Vostre agende, il giorno: sabato 27 maggio alle ore 20,45 in sala F.lli Cervi. Assisteremo ad una piacevole serata di parole e musica di Elis Calegari e Patrizia Bertolo che ci allieteranno con la loro sagacia ed ironia sul genere “Casa Vianello”.

Aggiungo un’anticipazione per il mese di giugno, che riguarda un’uscita gastronomica al Palazzetto dello Sport “Spinelli” di Beinasco dove la Pro Loco di Caselle con altre Pro Loco della cintura Sud di Torino, daranno vita a una tre giorni, ed esattamente il 23/24/25 giugno 2023, con manifestazioni sportive e musicali. Naturalmente aspettiamo anche i nostri concittadini se vorranno unirsi alla nostra trasferta.

Stiamo infine già imbastendo la Festa Patronale di Settembre in collaborazione con le altre Associazioni e con l’Amministrazione Comunale. Nei prossimi articoli vi aggiorneremo sui gruppi musicali che parteciperanno e sulle iniziative del Settembre Casellese.

Invito sempre a venire in Pro Loco, anche le altre Associazioni del territorio, ci siamo il lunedì ed il venerdì sera dalle 21 alle 23 per darci delle idee, su eventi che vorreste vedere realizzati in paese e saranno sicuramente prese in considerazione.

La Pro Loco ha bisogno anche di un ricambio generazionale per continuare le tradizioni del nostro territorio ed io…come sempre ci credo!