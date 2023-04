Sono entrati nel vivo, nel corso del mese di marzo, i lavori della società Terna per allacciare la nuova cabina primaria “Caselle” alla rete 132 kV. I lavori prevedono la posa di due terne di cavi interrati in strada Francia, ove ci si deriverà dalla linea aerea esistente Venaria-Ciriè, e in via alle Fabbriche, nel tratto fra Strada Francia e il confine con San Maurizio. I primi due lavori effettuati dall’impresa CTE di Acqui, incaricata dei lavori da parte Terna, sono stati i sottopassi con tubiere dei due canali Sinibaldi e dei Mulini. La posa delle tubiere, ove successivamente verranno posati i cavi AT, ora prosegue, in parte in strada, in parte, ove è stato possibile avere il benestare delle proprietà, nei prati costeggianti la strada. Nel mese di maggio avverranno anche le modifiche alla linea aerea esistente, per consentire la discesa dei cavi nel terreno. Da giugno a settembre avverrà poi il tiro dei cavi nelle tubiere predisposte e l’esecuzione di giunti e terminazioni. Il termine lavori e la conseguente attivazione della nuova cabina primaria, che alimenterà le rinnovate reti MT di E-Distribuzione nei comuni di Caselle e San Maurizio, è al momento previsto ad ottobre.

